中国对缅北冲突中有炸弹落入中方一侧表示关切

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透北京3月10日 - 中国方面对缅甸政府军与少数民族地方武装发生武装冲突时有炸弹落入中方一侧表示严重关切，并且敦促有关各方保持克制，尽快平息事态
中国外交部外交与洪磊周二在例行记者会称，3月8日，缅甸政府军与民地武发生武装冲突时，有流弹落入中方一侧，造成一处民房受损，幸无人员伤亡。
洪磊称：“中方已向缅方表达严重关切，要求缅方尽快查明情况，并采取有效措施，杜绝类似事件再次发生。”
“缅北果敢地区冲突已持续一月有余，影响中缅边境地区稳定和正常秩序。中方再次敦促有关各方保持克制，尽快平息事态，恢复缅北地区的和平稳定。”（完）
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。