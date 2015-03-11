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时事要闻 | 2015年 3月 11日 星期三 09:37 BJT

中国对缅北冲突中有炸弹落入中方一侧表示关切

路透北京3月10日 - 中国方面对缅甸政府军与少数民族地方武装发生武装冲突时有炸弹落入中方一侧表示严重关切，并且敦促有关各方保持克制，尽快平息事态

中国外交部外交与洪磊周二在例行记者会称，3月8日，缅甸政府军与民地武发生武装冲突时，有流弹落入中方一侧，造成一处民房受损，幸无人员伤亡。

洪磊称：“中方已向缅方表达严重关切，要求缅方尽快查明情况，并采取有效措施，杜绝类似事件再次发生。”

“缅北果敢地区冲突已持续一月有余，影响中缅边境地区稳定和正常秩序。中方再次敦促有关各方保持克制，尽快平息事态，恢复缅北地区的和平稳定。”（完）

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