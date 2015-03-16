中国中央军委副主席范长龙与缅甸国防军总司令紧急通话

路透北京3月15日 （记者 白宾） - 中国国防部周六发布公告称，中国中央军委副主席范长龙周六（3月14日）下午与缅甸国防军总司令敏昂莱就缅军机炸弹造成中方人员伤亡紧急通话。

范长龙称，近期，中缅边境地区多次发生缅军机越境，缅军炮弹航弹落入中方境内，造成中方人员伤亡和财产损失的严重情况，中国人民对此反应强烈。

缅甸否认缅政府军炸弹曾落入中国境内，并表示反叛武装可能向中国境内开火以制造“误解”。与缅甸政府军交火的北部果敢地区武装没有飞机。

中国空军已经派遣多架次飞机在中缅边境巡逻，保护中国领空。中国当局也已紧急召见缅甸驻华大使就缅军机炸弹造成中方人员伤亡提出严正交涉。

范长龙指出，缅方要认识到问题的严重性，严肃认真对待此事，严惩肇事者，向死伤者家属道歉并赔偿，向中方作出交待。

范长龙明确要求，缅军高层要严格管控约束部队，绝不能再次发生此类事件。否则，中国军队将采取坚决果断措施，保护中国人民生命财产安全。（完）

翻译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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