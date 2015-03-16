缅甸称缅中将联合调查军机炸弹事件

路透仰光/北京3月16日 - 缅甸周一对缅甸军机炸弹落入中方境内、造成五人死亡一事表示“深切悲痛”，并称正与中国共同调查该事件。

中方曾表示，周五缅甸军机炸弹落入云南一片甘蔗地中，造成四人死亡，九人受伤。后来其中一名伤者身亡。

中国中央军委副主席范长龙周六称，绝不能再次发生此类事件，否则，中国军队将采取“坚决果断”措施，保护中国人民生命财产安全。中国已紧急召见缅甸驻华大使，对此事提出严正交涉。

缅甸称，炸弹有可能是果敢反叛武装所投掷。

“我们对由此造成的生活在边境地区的中国公民的死伤一事深表悲痛，”缅甸政府在官方报纸《缅甸环球新光报》发表声明称。

缅甸政府称，缅中两国的外交与国防部门正在就调查进行直接接触。“将对果敢反叛组织是否卷入这起对缅中友谊产生负面影响并造成边界地区不稳定的事件进行全面调查。”

中国也在采取措施控制紧张局势。

《环球时报》在一篇社评中称，对中国来说，保证边境稳定的最佳途径是积极推动缅甸北部的和平。

“如果能帮助缅甸实现民族和解及永久和平，它们能带来的积极效果将更彻底。其实这应是中国发展综合外交实力的长远方向。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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