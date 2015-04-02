中国称缅甸就缅军机炸弹致中国边民伤亡事正式道歉

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透北京4月2日 - 中国外交部周四称，缅甸总统特使、外长温纳貌伦就缅甸军机炸弹致中国边民伤亡一事正式道歉。
上月，缅甸军机炸弹落入中方境内、造成五名中国边民死亡。
中国对缅甸军机炸弹事件反应强烈，称绝不能再次发生此类事件，否则中国军队将采取“坚决果断”措施。
中国外交部称，中国外长王毅周四在与温纳貌伦举行会谈时表示，通过联合实地调查和多轮会谈，目前事件的经纬和责任已认定清楚。
温纳貌伦表示，缅方认同联合调查结论，并代表缅甸政府、缅甸军队正式向中方表示道歉，缅方愿就赔偿事宜同中方保持沟通，并作出妥善安排。
“缅方还将依法追究、惩处有关责任人，并加强内部管理，不让类似事件再次发生，”中国外交部的声明称。（完）
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