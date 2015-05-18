缅甸炮弹落入中国云南境内 五人受伤--媒体

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京5月15日 - 新华社周五报道称，缅方炮弹落入中国云南境内，造成五人受伤。
新华社周五援引云南临沧市政府新闻办报道称，周四两枚缅方炮弹落入临沧市爆炸。
据人民网的一篇报道，事件造成一名中国籍人员及四名缅籍边民受伤，同时造成三辆车辆及四户居民房屋不同程度受损。
据该报道，中方已向缅方提出严正交涉。
今年3月，缅甸军机炸弹落入中方境内、造成五人死亡，此事触怒了中国。过去数月里，缅甸政府军与反抗武装的战斗已经升级。
中国已一再要求缅甸加强措施，防止缅甸冲突波及边境另一边的中国。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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