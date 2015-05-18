版本:
中国
时事要闻 | 2015年 5月 18日 星期一 09:11 BJT

缅甸炮弹落入中国云南境内 五人受伤--媒体

路透北京5月15日 - 新华社周五报道称，缅方炮弹落入中国云南境内，造成五人受伤。

新华社周五援引云南临沧市政府新闻办报道称，周四两枚缅方炮弹落入临沧市爆炸。

据人民网的一篇报道，事件造成一名中国籍人员及四名缅籍边民受伤，同时造成三辆车辆及四户居民房屋不同程度受损。

据该报道，中方已向缅方提出严正交涉。

今年3月，缅甸军机炸弹落入中方境内、造成五人死亡，此事触怒了中国。过去数月里，缅甸政府军与反抗武装的战斗已经升级。

中国已一再要求缅甸加强措施，防止缅甸冲突波及边境另一边的中国。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐