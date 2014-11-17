中缅签署78亿美元协议--报道

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透北京11月15日 - 《中国日报》周六报道称，中国国务院总理李克强访问缅甸期间，两国签署价值78亿美元的协议，涉及能源、农业、通讯、基础设施及金融等领域。
报道称，周五签署的协议中包括一项建设天然气发电厂的协议，以及3亿美元农业贷款协议等。
中缅还同意设立一个电力合作委员会，以确保能源项目顺利开展。
2011年时，缅甸总统吴登盛宣布暂停中国牵头的36亿美元密松大坝建设，该项目至今尚未重启。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。