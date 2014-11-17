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时事要闻 | 2014年 11月 17日 星期一 10:08 BJT

中缅签署78亿美元协议--报道

路透北京11月15日 - 《中国日报》周六报道称，中国国务院总理李克强访问缅甸期间，两国签署价值78亿美元的协议，涉及能源、农业、通讯、基础设施及金融等领域。

报道称，周五签署的协议中包括一项建设天然气发电厂的协议，以及3亿美元农业贷款协议等。

中缅还同意设立一个电力合作委员会，以确保能源项目顺利开展。

2011年时，缅甸总统吴登盛宣布暂停中国牵头的36亿美元密松大坝建设，该项目至今尚未重启。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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