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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 17:35 BJT

中国称缅甸就缅军机炸弹致中国边民伤亡事正式道歉

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月2日 - 中国外交部周四称，缅甸总统特使、外长温纳貌伦就缅甸军机炸弹致中国边民伤亡一事正式道歉。

上月，缅甸军机炸弹落入中方境内、造成五名中国边民死亡。

中国对缅甸军机炸弹事件反应强烈，称绝不能再次发生此类事件，否则中国军队将采取“坚决果断”措施。

中国外交部称，中国外长王毅周四在与温纳貌伦举行会谈时表示，通过联合实地调查和多轮会谈，目前事件的经纬和责任已认定清楚。

温纳貌伦表示，缅方认同联合调查结论，并代表缅甸政府、缅甸军队正式向中方表示道歉，缅方愿就赔偿事宜同中方保持沟通，并作出妥善安排。

“缅方还将依法追究、惩处有关责任人，并加强内部管理，不让类似事件再次发生，”中国外交部的声明称。（完）

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