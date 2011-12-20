缅甸总统与戴秉国会面 寻求改善缅中关系

路透北京12月19日电（记者 Ben Blanchard）---中国国务委员戴秉国和缅甸总统吴登盛周一于缅甸首都内比都会面，就稳步推进中缅关系达成共识。缅甸此前叫停中国资助的大坝项目，加上美国重新接触该国的动作，令中缅关系一度紧张。

中国中央电视台在晚间新闻节目中报导了戴秉国与吴登盛会面的消息。报导引述戴秉国的话称："希望双方通过发展和扩大合作妥善解决合作中出现的问题，促使中缅各项合作获得更好发展。"

戴秉国称，中国一直"支持缅甸走符合自己国情的发展道路"。

"相信缅甸政府有智慧、有能力处理好前进过程中遇到的挑战和问题。"

因缅甸遭受制裁，西方投资被封锁，中国成其最大同盟，在该国的基础设施、水电站大坝和中缅油气管道等项目中均有投资。

但中缅关系却一直紧张，许多缅甸人对中国抱怨以久，加上民众反对中国牵头的密松大坝项目，导致吴登盛政府叫停该项目，此举令北京震惊。

吴登盛在会面时表示，缅方感谢与中方的友谊。

中央电视台引述他的话称："缅方感谢中方长期以来给予的坚定支持，高度重视缅中各项合作的顺利发展，不会允许双边关系受到损害，使缅中全面战略合作夥伴关系继续向前发展。" （完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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