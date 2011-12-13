温家宝将於下周访问缅甸--消息人士

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透12月13日电---消息人士周二称，中国总理温家宝下周将访问缅甸，参加湄公河地区国家峰会。
日前美国国务卿希拉里刚刚到访缅甸，缅甸新民选政府承诺进行政治改革，并重新融入全球大家庭。
美国负责缅甸事务的特使Derek Mitchell周二称，美国政府没有试图离间中缅之意。"美国与缅甸的往来没有对中缅关系造成负面影响的意图。缅甸与邻国关系紧张不符合美国的利益。中缅双方是长期友好邻邦。"
消息人士不能确认温家宝是否会对缅甸进行全面的双边访问。
不过温家宝参加大湄公河次区域（Greater Mekong Sub-Region）会议，至少能够和缅甸领导人进行非正式会谈。柬埔寨、老挝、泰国和越南也会参加会议。
外交部发言人刘为民周二在例行记者会上表示，他尚不了解关於温家宝是否会于近期访问缅甸的信息。
缅甸政府网站（www.4thgmssummit.gov.mm）称，各国领导人将於周一和周二在缅甸首都内比都会面，不过该网站没有说明哪些领导人将出席会议。
中国方面的数据显示，去年中缅双边贸易额上升逾50%至44亿美元，中国对缅甸投资达到123亿美元，主要集中於自然资源和能源项目上。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。