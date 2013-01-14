中国派兵前往中缅边境了解情况

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透北京1月11日 - 《环球时报》周五报导，中国派人前往中缅边境，因担忧缅甸政府军与克钦独立军的冲突蔓延。
报导称，云南德宏州军分区已经派人到那邦了解情况。但报导并未提供派遣人数和士兵类型等详情。
“9日晚，克钦拉杂方向有炮击，拉杂居民赶紧跑到中国境内过夜以寻求平安。”报导称。
人民网转载了《长江日报》的一篇文章，描述炮弹在中缅边境的德宏州盈江县一个山头爆炸。
德宏州政府官员周五拒绝予以置评。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透华盛顿4月9日 - 美国总统特朗普的高级副手周日对美国对叙利亚政策的方向表现出不同意见，因而无法确定将叙领导人阿萨德赶下台目前是否是特朗普的目标之一。