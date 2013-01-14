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时事要闻 | 2013年 1月 14日 星期一 11:59 BJT

中国派兵前往中缅边境了解情况

路透北京1月11日 - 《环球时报》周五报导，中国派人前往中缅边境，因担忧缅甸政府军与克钦独立军的冲突蔓延。

报导称，云南德宏州军分区已经派人到那邦了解情况。但报导并未提供派遣人数和士兵类型等详情。

“9日晚，克钦拉杂方向有炮击，拉杂居民赶紧跑到中国境内过夜以寻求平安。”报导称。

人民网转载了《长江日报》的一篇文章，描述炮弹在中缅边境的德宏州盈江县一个山头爆炸。

德宏州政府官员周五拒绝予以置评。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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