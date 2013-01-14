中国派兵前往中缅边境了解情况

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月11日 - 《环球时报》周五报导，中国派人前往中缅边境，因担忧缅甸政府军与克钦独立军的冲突蔓延。
报导称，云南德宏州军分区已经派人到那邦了解情况。但报导并未提供派遣人数和士兵类型等详情。
“9日晚，克钦拉杂方向有炮击，拉杂居民赶紧跑到中国境内过夜以寻求平安。”报导称。
人民网转载了《长江日报》的一篇文章，描述炮弹在中缅边境的德宏州盈江县一个山头爆炸。
德宏州政府官员周五拒绝予以置评。（完）
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。