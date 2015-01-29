中缅原油管道工程试投产

中国削减钢铁产能未必意味产量会减少--Eurofer

路透布鲁塞尔5月10日 - 欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)总裁周三指出，中国对于削减过剩钢铁产能是认真的，但那不表示产量会减少，尤其是未来几季。