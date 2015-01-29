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中国财经 | 2015年 1月 29日 星期四 11:43 BJT

中缅原油管道工程试投产

路透北京1月28日 - 中国官媒报导称，中缅原油管道工程（缅甸段）宣告基本建成，于周三（28日）在仰光举行试投产仪式。

报导称，中缅原油管道工程（缅甸段）由中石油集团、缅甸国家油气公司共同出资建设，工程于2010年6月正式开工，2014年5月底全线机械完工，管道全长771公里。

该管道应当有助于让中国减少对经马六甲海峡运输石油的依赖。

报导还称，作为中缅原油管道起点的缅甸马德岛港周五（30日）将举行正式开港仪式。（完）

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