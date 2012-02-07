缅甸政府军打击反抗武装 大量难民涌入中国境内

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透北京2月7日电(记者 Sui-Lee Wee)---来自缅甸北部数以千计的难民涌入中国境内，住进临时搭建的帐篷中。这给中国政府制造了人道主义危机和复杂的外交两难局面。
五个援助团体对路透表示，由於缅甸政府军和克钦独立军(KIA)间的战斗，多达1万名难民涌入中国云南境内某地。克钦独立军是缅甸最强大的叛军。多数难民是妇孺老人。
去年6月，双方长达17年的停火协议瓦解，战斗由此爆发。这也迫使大量克钦族人涌入边境地区。
冲突或有损缅甸政府说服欧盟和美国取消对其制裁的努力。经过数十年的军事统治，缅甸的开放和民主化进程缓慢。
欧盟及美国与缅甸少数民族武装达成和平协议，这也是取消对缅甸制裁的前提条件之一。自缅甸1947年脱离英国独立以来，一些少数民族组织便一直与政府处於对抗中。
尽管战斗强度有所减轻， 但救援组织担心会有更多人逃离，严峻的生存条件可能进一步恶化。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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