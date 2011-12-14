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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 14日 星期三 15:25 BJT

温家宝下周访缅甸--消息

消息人士周二称，中国总理温家宝下周将访问缅甸，参加湄公河地区国家峰会。消息人士不能确认温家宝是否会对缅甸进行全面的双边访问。日前美国国务卿希拉里刚刚到访缅甸，缅甸新民选政府承诺进行政治改革，并重新融入全球大家庭。路透

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