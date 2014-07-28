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中国财经 | 2014年 7月 28日 星期一 18:39 BJT

中石油称中缅天然气管道累计向中国输气18.7亿立方米

路透北京7月28日 - 中国石油天然气集团公司称，中缅天然气管道（境外段）运行一年来，累计向中国国内输气18.7亿立方米。

周一刊登在中国石油集团网站上的新闻稿显示，中缅天然气管道（境外段）共为缅甸下载天然气6，000万立方米，为当地经济社会提供了新动力。

目前，天然气管道在缅甸皎漂、曼德勒和仁安羌3个下载点分输的天然气，大部分用于燃气发电，另一部分供给工业用户。

中缅天然气管道干线全长2,520公里，缅甸段793公里，国内段1,727公里。去年7月28日，中缅天然气管道开始向国内供气，缅甸天然气从缅甸南坎站进入中国境内的瑞丽站。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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