中国提升债务融资工具发行窗口灵活度 规范城投企业注册--NAFMII

路透上海9月3日 - 中国银行间市场交易商协会周五召开主承销商座谈会，进一步提升企业发行窗口选择灵活度，优化募集资金使用相关工作机制，以适应市场发展新需求。同时规范城市基础设施建设类企业和房地产企业注册发行。

刊登在交易商协会网站的新闻稿称，协会制定城市基础设施建设类企业信息披露表格体系，加大信息披露力度；加强房地产企业募集资金监管，明确要求资金用途符合“去库存”、“购租并举”等行业政策要求。

本地媒体21世纪经济报导官方微博周五透露了此次会议的更多细节，包括放开省会及计划单列市下属区县平台企业发债，可按一般地市基建类企业注册债务融资工具，不受五大用途限制。

报导并称，另一重要改变是取消禁发期。原有规定为债券到期前10个工作日内不得发行新债，此次完全取消该限制；房地产公司的准入标准仍为AA级(含)以上上市房企和国有房企，但注册品种由中票扩大到其他债务融资工具。

报导还透露，AA级(含)以上企业，交易商协会产品不与发改委、交易所债券产品合并计算40%额度。AA级以下需全口径匡算。AA级以上企业募集资金用途并可用于归还金融机构借款、信用债，以及归还非金融机构借款等。

交易商协会还提出研究修订持有人会议规程，完善投资人保护制度建设。针对实际控制人变更及重大资产转移等七方面风险点，设计“交叉保护条款”、“财务指标承诺”、“事先约束条款”和“控制权变更条款”四大类基本条款，形成《投资人保护条款范例》。

**业务回顾**

产品创新方面，协会表示，加快推进资产支持票据工作，创新交易结构，推动信托型资产支持票据试点项目落地；组织制定《不良贷款资产支持证券信息披露指引》和《微小企业贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》，完善信贷资产证券化业务制度。

推动绿色债务融资工具项目落地；创新推出“债贷基组合”融资新模式；组织研究项目收益债、永续债、并购债、可转债发展等问题。对外开放方面，积极贯彻稳妥推动债券市场扩大对外开放的要求，推动熊猫债市场稳步健康发展。

目前已有11家境外发行人经协会注册1,075亿元人民币债券，发行规模286亿元。发行人类型涵盖政府机构、全球500强企业及其他优质境外企业。同时，配合人民银行推动世界银行发行首期特别提款权(SDR)计价债券。(完)

参看交易商协会新闻稿详情，可点选 here