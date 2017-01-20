中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
上述投资计划于周四公布。
此前腾讯控股(0700.HK)和台湾制造业巨头富士康公司对和谐富腾的融资搁浅，和谐富腾称主因是中国的资本管制执行趋严。和谐富腾注册地在香港。
和谐富腾表示，正与相关方面密切沟通。据熟知内情的消息人士告诉路透，该公司已经可以从其他投资者处获得充裕资金。
办公时间之外，腾讯控股和富士康未回应评论请求。
消息人士补充称，虽然融资搁浅，但富士康和腾讯仍是支持者。
新工厂最终年产能将达到30万辆汽车。和谐富腾没有暗示何时会达到这一产出水平，但称工厂建设的第一阶段将在2019年完成。
和谐富腾称，第一阶段完成后，该工厂应能够年产15万辆汽车。
该公司称，公司计划生产的首个产品料是纯电动中型SUV，这款产自南京的汽车将在全球出售。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完)
(编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
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路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。