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时事要闻 | 2013年 10月 17日 星期四 10:12 BJT

南京市市长季建业因经济问题被调查

路透北京10月17日 - 据中国中央纪委监察部网站消息，江苏省南京市委副书记、市长季建业涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。这是中国反腐运动中又一名落马高官。

监察部的声明非常简短，未提供细节。人民网稍早报道称，季建业因经济问题被中纪委“双规”。报道援引南京当地媒体消息称，季建业涉案金额或超2,000万元人民币。

南京是江苏省省会，江苏是中国主要工业省份之一，但也是负债水平最高的省份之一。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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