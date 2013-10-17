南京市市长季建业因经济问题被调查

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京10月17日 - 据中国中央纪委监察部网站消息，江苏省南京市委副书记、市长季建业涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。这是中国反腐运动中又一名落马高官。
监察部的声明非常简短，未提供细节。人民网稍早报道称，季建业因经济问题被中纪委“双规”。报道援引南京当地媒体消息称，季建业涉案金额或超2,000万元人民币。
南京是江苏省省会，江苏是中国主要工业省份之一，但也是负债水平最高的省份之一。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。