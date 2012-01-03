第十一届全国人大第五次会议将於3月5日在北京开幕

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透北京1月3日电--第十一届全国人民代表大会常务委员会近日决定,第十一届全国人民代表大会第五次会议於今年3月5日在北京召开.
由於今年是本届政府任期的最後一年,本次代表大会将引人注目.
中国政府网(www.npc.gov.cn/)称,根据全国人大常务委员会建议,本次会议的议程主要有听取和审议政府工作报告;审查和批准2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案的报告,批准2012年国民经济和社会发展计划;审查和批准2011年中央和地方预算执行情况与2012年中央和地方预算草案的报告,批准2012年中央预算等.
根据惯例,全国政协会议将於3月3日开幕.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 屈桂娟
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路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。