中国国家储备棉轮出销售之前中国纺织厂商纷纷削减库存

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透北京3月5日 - 中国纺织厂已削减棉花库存，寄望于国家储备棉周一开始轮出销售时买入低价棉。
中国发改委去年年底公布，2017年储备棉轮出销售将从3月6日开始，截止时间暂定为8月底，每日挂牌销售数量暂按3万吨安排。中国政府在寻求削减其大规模的陈棉库存。
“多数公司的库存量很低，他们预计棉价将随着即将展开的国家储备棉拍卖而下跌，”中国棉纺织行业协会副会长叶戬春在周五于北京召开的一次年度棉花行业会议上表示。
“他们也相信，所拍卖棉花的质量将会很好，”叶戬春说。
去年，拍卖工作从3月延至5月，在最初的几次销售中，品质欠佳使得供应紧俏，导致棉厂恐慌性抢买，棉价在不到九个月的时间跳涨了近70%。
行业内人士认为，今年情况会大不相同。
一纺织公司的采购经理表示，她的棉花库存量只有一个月，一般库存都在两至三个月的用量。
“去年，(拍卖)行动很仓促。今年(政府)的准备较为充足，”她表示。她因为未获授权对媒体发言，因此不愿具名。
交易商表示，他们有信心这次政府将会达到其每日的拍卖目标，价格将会下滑，至少短期内会如此。(完)
(编译 王颖/戴素萍 审校 孙茉莉/张荻)
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路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。