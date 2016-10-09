中国十一长假全国零售和餐饮企业销售额同比增长10.7%--商务部

路透北京10月9日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周日称，今年“十一”黄金周全国消费市场保持平稳较快增长。据商务部监测，10月1日-7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约1.2万亿元人民币，比去年同期增长10.7%。

他在商务部例行发布会上指出,“十一”黄金周期间服装、家电、汽车等商品销售亮点突出，大众餐饮、旅游休闲、文体娱乐等服务消费备受青睐，线上线下加快融合创新，个性化、多样化、定制化消费渐成趋势。

在谈到中国对欧盟光伏出口下滑的问题时，沈丹阳表示，欧盟贸易限制措施一定程度上影响了中国光伏的出口，但出口下滑的主要原因是欧盟成员国逐步取消光伏应用激励政策，致使市场严重萎缩，中国出口量下滑、出口价格下跌。

总体来看，当前全球光伏市场格局发生重大变化，中国已经成为全球最大的光伏市场，亚太市场多元化走强，日趋萎缩的欧盟光伏市场在全球市场中的重要性下降。

他并称，欧盟如继续维持限制措施将使萎缩状况进一步恶化，也不利于欧盟气候和能源长远利益。希望欧盟尽快彻底地终止光伏反倾销反补贴措施，使光伏市场恢复到正常状态，真正实现互利共赢。（完）