中国十一长假全国零售和餐饮企业销售额同比增长10.7%--商务部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月9日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周日称，今年“十一”黄金周全国消费市场保持平稳较快增长。据商务部监测，10月1日-7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约1.2万亿元人民币，比去年同期增长10.7%。
他在商务部例行发布会上指出,“十一”黄金周期间服装、家电、汽车等商品销售亮点突出，大众餐饮、旅游休闲、文体娱乐等服务消费备受青睐，线上线下加快融合创新，个性化、多样化、定制化消费渐成趋势。
在谈到中国对欧盟光伏出口下滑的问题时，沈丹阳表示，欧盟贸易限制措施一定程度上影响了中国光伏的出口，但出口下滑的主要原因是欧盟成员国逐步取消光伏应用激励政策，致使市场严重萎缩，中国出口量下滑、出口价格下跌。
总体来看，当前全球光伏市场格局发生重大变化，中国已经成为全球最大的光伏市场，亚太市场多元化走强，日趋萎缩的欧盟光伏市场在全球市场中的重要性下降。
他并称，欧盟如继续维持限制措施将使萎缩状况进一步恶化，也不利于欧盟气候和能源长远利益。希望欧盟尽快彻底地终止光伏反倾销反补贴措施，使光伏市场恢复到正常状态，真正实现互利共赢。（完）
(发稿 李子木；撰写 边竞; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。