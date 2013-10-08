版本:
中国
中国财经 | 2013年 10月 8日 星期二 10:55 BJT

商务部：“十一”假期全国餐饮和零售业销售增13.6%

路透上海10月8日 - 据中国商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约8,700亿元人民币，较去年同期增长13.6%。

商务部的监测结果显示，10月1日至7日期间，中国各地商贸企业抓住黄金周商机，开展打折促销活动，激发消费者购物热情。海南、辽宁、陕西、安徽、湖南、青海、山东重点监测企业销售额同比分别增长14%以上。

在企业销售额大幅增加的同时，消费结构升级趋势明显。秋冬季节的来临推动服装鞋帽销售出现较快增长。受新品上市及优惠活动频出等因素影响，高端智能手机、平板电脑等电子数码产品销售额明显提升。餐饮市场呈现健康理性消费的趋势。(完)

(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐