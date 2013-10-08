商务部：“十一”假期全国餐饮和零售业销售增13.6%

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海10月8日 - 据中国商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约8,700亿元人民币，较去年同期增长13.6%。
商务部的监测结果显示，10月1日至7日期间，中国各地商贸企业抓住黄金周商机，开展打折促销活动，激发消费者购物热情。海南、辽宁、陕西、安徽、湖南、青海、山东重点监测企业销售额同比分别增长14%以上。
在企业销售额大幅增加的同时，消费结构升级趋势明显。秋冬季节的来临推动服装鞋帽销售出现较快增长。受新品上市及优惠活动频出等因素影响，高端智能手机、平板电脑等电子数码产品销售额明显提升。餐饮市场呈现健康理性消费的趋势。(完)
(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。