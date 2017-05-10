中国国家级政策性创投母基金揭牌 规模近180亿元

路透北京5月10日 - 新华社周二晚间报导称，规模近180亿元人民币的中国国投创合国家新兴产业创业投资引导基金当日正式揭牌，标志著作为国家级政策性创投母基金已完成募集，投资运营顺利展开。

该引导基金80%的资金将投资于从事新兴产业初创期、早中期领域投资的创业投资基金，20%资金可直接投资于非上市成熟期企业。截至今年4月底，基金已投资参股子基金40支，承诺出资约45亿元，参股子基金规模合计约280亿元。

“国投创合国家新兴产业创业投资引导基金由财政部、国家发展改革委以及国家开发投资公司、中国邮政储蓄银行等社会出资人共同发起设立，实现了178.5亿元的基金募集规模，采取合伙制形式。”国投董事长王会生在揭牌仪式上称。

报导指出，创业投资引导基金是由政府设立并按市场化方式运作的政策性基金，主要通过扶持创业投资企业发展，引导社会资本进入创业投资领域；母基金是以股权投资基金为投资对象的特殊基金，又称“基金的基金”。

“通过设立以母基金为主要运作模式的引导基金，将政策引导性与商业合理性有机结合，实现财政资金‘拨改投’，有助于撬动社会资本和提高财政资金的使用效率，扩大有效投资，增加创业投资领域的资本供给。”报导援引业内人士称。

2015年1月，国务院常务会议决定设立国家新兴产业创业投资引导基金。2016年7月，国投专门成立的母基金和引导基金管理平台--国投创合基金管理有限公司成为该基金的管理机构之一。今年1月，该基金第一批出资人的首期出资到位。 （完）