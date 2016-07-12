中石油昆仑燃气等五家天然气公司因价格垄断被罚共近300万元

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京7月12日 - 中国国家发展改革委周二称，湖北省物价局对中石油昆仑燃气有限公司咸宁分公司等五家天然气公司滥用市场支配地位以不公平高价销售商品的价格垄断行为进行处罚，共计罚款295.5万元人民币。
发改委网站新闻稿称，对于天然气、自来水等公用事业领域存在的滥用市场支配地位的价格垄断行为，将保持高压态势，严厉打击，维护公平有序的市场竞争秩序，保护消费者合法权益。
这五家公司是中石油昆仑燃气有限公司咸宁分公司、仙桃中石油昆仑燃气有限公司、大冶华润燃气有限公司、江夏华润燃气有限公司、石首市天然气有限公司。
经查明，自2013年以来，这五家从事管道天然气供应及相关服务的天然气公司，凭借在相关区域内管道天然气供应及相关服务的特许经营权，通过与非居民用户签订管道燃气设施建设安装合同的形式，取得了在相关区域内非居民管道燃气设施建设安装市场的市场支配地位，并且滥用该市场支配地位，在非居民管道燃气设施建设安装经营成本、市场价格没有显着变化的情况下，剥夺了交易相对人自行选择设计、施工、监理等单位以及自行购买建设安装材料的权利，以不公平的高价收取非居民管道燃气设施建设安装费用。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
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路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。