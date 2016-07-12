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中国财经 | 2016年 7月 12日 星期二 13:33 BJT

中石油昆仑燃气等五家天然气公司因价格垄断被罚共近300万元

路透北京7月12日 - 中国国家发展改革委周二称，湖北省物价局对中石油昆仑燃气有限公司咸宁分公司等五家天然气公司滥用市场支配地位以不公平高价销售商品的价格垄断行为进行处罚，共计罚款295.5万元人民币。

发改委网站新闻稿称，对于天然气、自来水等公用事业领域存在的滥用市场支配地位的价格垄断行为，将保持高压态势，严厉打击，维护公平有序的市场竞争秩序，保护消费者合法权益。

这五家公司是中石油昆仑燃气有限公司咸宁分公司、仙桃中石油昆仑燃气有限公司、大冶华润燃气有限公司、江夏华润燃气有限公司、石首市天然气有限公司。

经查明，自2013年以来，这五家从事管道天然气供应及相关服务的天然气公司，凭借在相关区域内管道天然气供应及相关服务的特许经营权，通过与非居民用户签订管道燃气设施建设安装合同的形式，取得了在相关区域内非居民管道燃气设施建设安装市场的市场支配地位，并且滥用该市场支配地位，在非居民管道燃气设施建设安装经营成本、市场价格没有显着变化的情况下，剥夺了交易相对人自行选择设计、施工、监理等单位以及自行购买建设安装材料的权利，以不公平的高价收取非居民管道燃气设施建设安装费用。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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