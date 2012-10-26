中国2015年天然气消费量将达2300亿立方米--能源局

路透北京10月26日电---中国国家能源局局长刘铁男近日表示,天然气发展"十二五(2011-2015年)"规划已经国务院批复,到2015年全国天然气消费量预计达到2,300亿立方米左右.较去年几乎翻番.

新华社周五援引刘铁男在2012年全国天然气工作会议上的讲话称,规划明确了增加资源供应、加快管网和液化天然气(LNG)接收站建设、抓紧储气设施建设、提高能效工程等重点任务.

刘铁男称,到2015年用气普及率将进一步提高,包括煤层气、页岩气及煤制天然气等非常规天然气和进口天然气在内的供应能力将超过2,600亿立方米.

中国已累计建成天然气主干管线约5万公里,产量连续多年保持两位数增长.去年的消费量和产量分别突破1,300亿和1,000亿立方米.

刘铁男还在会上就明年重点工作提出要求,内容包括推进体制机制创新,推动天然气分布式能源发展,突破分布式能源上网难等瓶颈问题,鼓励和引导民间资本依法进入天然气领域,积极开展新疆煤制气外输管道投资运营机制创新试点.

同时,提高国内供应保障能力,推进鄂尔多斯盆地、四川盆地等气区增储上产,加快推动煤层气发展;并进一步完善国内天然气主干管网,推动中缅油气管道境内段、西气东输三线、陕京四线、中卫-贵阳等主干管道和沿海LNG接收站项目建设.

对於今冬的天然气供应,刘铁男称,今冬明春主要生产企业天然气供应量将增加约40亿立方米,但随着用气区域和规模不断扩大,消费需求快速增加,加上储气调峰能力严重滞後等原因,高峰时段平稳供应仍面临较大压力.如果遇到持续低温天气,保供难度将进一步增加.

因此,他要求有关部门继续完善监测体系和预警机制,在确保安全的前提下,尽最大可能提高产量,并强化总量平衡和供需衔接.

中国去年年底起在广东、广西开展天然气价格形成机制改革试点,试点是将现行以"成本加成"为主的定价方法,改为按"市场净回值"方法定价.稍早有国内媒体报导称,全国天然气价改扩大试点的方案已完成.按照此前计划,四川和重庆等地有望继两广之後成为第二批试点区域.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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