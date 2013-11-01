博客：中国天然气严重短缺 供暖季空气质量堪忧

记者Adam Rose/David Stanway

由于天然气长期短缺，中国供暖煤改气的计划遇阻，因此今年冬季以及未来的日子里，空气污染前景不容乐观。

这个问题在中国北部尤其严重。7月时发布的一项研究发现，北方地区数十年来对煤炭的依赖，导致空气污染严重，这使得中国北方人口的寿命比南方人口短约5.5岁。

譬如有1,100万人口的东北城市哈尔滨，上周遭遇严重雾霾天气，空气污染指数是世界卫生组织（WHO）建议水平的50倍左右，整个城市几乎陷入瘫痪。北京的情况也不乐观，今年1月时雾霾严重，空气污染指数屡次“爆表”。

美国自然资源保护协会（NRDC）中国气候与能源政策主管林明彻（AlvinLin）称，今年冬季北京可能还将出现空气污染严重的情况。

中国一些城市位居世界污染最严重的城市行列。一些来自英语国家、住在北京的居民把北京讽为“灰京(Greyjing)”或“褐京(Beige-jing)”。环保部称，三季度京津冀地区空气质量超标天数达到62%。

中国寄望通过更多使用天然气来减轻空气污染，在北京用天然气代替燃煤供暖已成趋势，但中国国内的天然气产出跟不上需求。

可再生能源专家和专栏作者陶光远称：“在现在天然气的情况下，可能你保住北京（之类）个别大城市可以，但是你现在普遍像华北这些城市都需要，像东北这些城市都需要，那我觉得还是蛮困难。”

天然气短缺使得政府不得不实施天然气供应配给，甚至限制建设新的燃气电站。上周政府表示将控制新的燃气用户增长，优先满足居民用户和公交系统的冬季燃气需求。

官方媒体上周引述中石油(0857.HK)(601857.SS)人士的话称，因更多用户改用燃气，今年冬季的天然气缺口可能比去年同期还要高出10%。

中国政府称，到2015年中国天然气消费量预计将达到2,300亿立方米，是2010年消费量的两倍多。但国内天然气产出增速令人失望，加上输气管线和存储能力不足，中国的天然气将益发依赖进口，且容易出现短缺。

燃气进口商可能蒙受亏损，因政府控制天然气价格，以遏制通胀并缓解消费者压力。

美国非政府组织--净化空气任务组织（Clean Air TaskForce）亚太区首席代表孙嗣敏说：“如果气量不够，那很多人就又会偷偷烧炉。”

中国以前不惜一切求增长的经济模式，破坏了空气、水源和土壤的质量，令民众日益感到不满，因此政府希望有效治理空气污染。