中国海军司令称评估“辽宁号”航母需要数年

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透华盛顿9月12日（记者 David Alexander） - 中国海军司令吴胜利周四称，海军正在利用中国第一艘航空母舰“辽宁号”进行训练和试验，完成几年的试验后中方会评估，研究中国航母事业如何发展。
吴胜利访问美国时对记者称，“辽宁号”最近两三年试验任务繁重，并会进行评估。
吴胜利表示：“在进行训练和试验后，将对‘辽宁号’作出最终评估。”随同吴胜利访美的还有“辽宁号”舰长张峥和首位在该舰上着舰成功的飞行员戴明盟。
张峥指出，“辽宁号”比美国航母小，其最长跑道尽头有一个助滑道式的斜坡。
他对记者称：“‘辽宁号’上有36架飞机左右，我们仍在训练和试验仪器与系统。”
中国代表团本周早些时候在加利福尼亚访问了数艘美国军舰，包括“卡尔文森号”航空母舰。
“我们在圣地亚哥与吴将军的代表团讨论了很多细节。”美国海军作战部长格林纳特（Jonathan·Greenert）说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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