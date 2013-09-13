中国海军司令称评估“辽宁号”航母需要数年

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月12日 - 中国海军司令吴胜利周四称，海军正在利用中国第一艘航空母舰“辽宁号”进行训练和试验，完成几年的试验后中方会评估，研究中国航母事业如何发展。

吴胜利访问美国时对记者称，“辽宁号”最近两三年试验任务繁重，并会进行评估。

吴胜利表示：“在进行训练和试验后，将对‘辽宁号’作出最终评估。”随同吴胜利访美的还有“辽宁号”舰长张峥和首位在该舰上着舰成功的飞行员戴明盟。

张峥指出，“辽宁号”比美国航母小，其最长跑道尽头有一个助滑道式的斜坡。

他对记者称：“‘辽宁号’上约有36架舰载机，我们仍在训练和试验仪器与系统。”

中国代表团本周早些时候在加利福尼亚访问了数艘美国军舰，包括“卡尔文森号”航空母舰。

“我们在圣地亚哥与吴将军的代表团讨论了很多细节。”美国海军作战部长格林纳特（Jonathan·Greenert）说道。（完）