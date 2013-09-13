中国海军司令称评估“辽宁号”航母需要数年

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月12日 - 中国海军司令吴胜利周四称，海军正在利用中国第一艘航空母舰“辽宁号”进行训练和试验，完成几年的试验后中方会评估，研究中国航母事业如何发展。
吴胜利访问美国时对记者称，“辽宁号”最近两三年试验任务繁重，并会进行评估。
吴胜利表示：“在进行训练和试验后，将对‘辽宁号’作出最终评估。”随同吴胜利访美的还有“辽宁号”舰长张峥和首位在该舰上着舰成功的飞行员戴明盟。
张峥指出，“辽宁号”比美国航母小，其最长跑道尽头有一个助滑道式的斜坡。
他对记者称：“‘辽宁号’上约有36架舰载机，我们仍在训练和试验仪器与系统。”
中国代表团本周早些时候在加利福尼亚访问了数艘美国军舰，包括“卡尔文森号”航空母舰。
“我们在圣地亚哥与吴将军的代表团讨论了很多细节。”美国海军作战部长格林纳特（Jonathan·Greenert）说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。