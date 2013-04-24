中国海军称中国将拥有不止一艘航母

资料图片显示航拍的中国从乌克兰购买的废旧航空母舰“瓦良格”号。 REUTERS/DigitalGlobe/Handout

路透上海4月24日 - 新华引述中国海军副参谋长宋学的话称，中国将拥有不止一艘航母，且下一艘航母将可搭载更多的飞机。

宋学在中国海军成立日纪念活动期间说：“我们将拥有不止一艘航母。下一艘航母我们希望能造得更大，因为这样可以搭载更多的飞机，战斗力会更强。这是我们的目标。”

他称外电报道上海某造船厂正在建造航母的消息不实，但未作详述。

中国目前拥有一艘航空母舰“辽宁舰”，由从乌克兰购买的废旧航空母舰“瓦良格”号改造而成，有军事专家认为该航母落后于美国航母技术数十年。

中国目前还在加强其他军备，譬如隐形战机、无人机和核潜艇。

宋学并称，中国舰载机部队正在组建之中，按航母常规配置，1艘航母至少应配属2个飞行团的兵力。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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