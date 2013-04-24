中国海军称中国将拥有不止一艘航母

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透上海4月24日 - 新华引述中国海军副参谋长宋学的话称，中国将拥有不止一艘航母，且下一艘航母将可搭载更多的飞机。
宋学在中国海军成立日纪念活动期间说：“我们将拥有不止一艘航母。下一艘航母我们希望能造得更大，因为这样可以搭载更多的飞机，战斗力会更强。这是我们的目标。”
他称外电报道上海某造船厂正在建造航母的消息不实，但未作详述。
中国目前拥有一艘航空母舰“辽宁舰”，由从乌克兰购买的废旧航空母舰“瓦良格”号改造而成，有军事专家认为该航母落后于美国航母技术数十年。
中国目前还在加强其他军备，譬如隐形战机、无人机和核潜艇。
宋学并称，中国舰载机部队正在组建之中，按航母常规配置，1艘航母至少应配属2个飞行团的兵力。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。