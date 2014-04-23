中国搜寻马航失联客机暴露海军战略性短板

2014年3月22日，从一架搜寻马航MH370客机的飞机上看到的南印度洋海域。 REUTERS/Jason Reed

路透香港/北京4月23日（记者 Greg Torode/Michael Martina） -中国海军补给船“千岛湖”号本月驶入澳大利亚奥尔巴尼港，为执行马航失联客机搜寻任务的本国舰船提供补给，这也暴露了中国面临的一个令人头疼的战略性短板：缺乏海外基地和友好港口靠泊。

中国为搜寻马航失联客机投入了18艘战舰、较小型的海警船、一艘民用商船以及“雪龙号”南极科考船。中国分析人士和地区军事相关人士称，这次搜寻行动令中国海军的后勤和供应补给备感紧张。

中国海军规划者知道，他们未来必须补上这个战略性缺口，以实现北京当局打算到2050年全面拥有蓝水海军的计划，尤其是在局势紧张时期要确保能够进入东南亚及更远的水域。

中国决心最终挑战美国在亚太地区的海上霸主地位，并渴望能够保护自己在印度洋和中东地区的战略利益。

“随着中国的军事存在和影响力的加强，将需要做出这些（港口）安排，正如美国所做的一样，”新加坡东南亚研究所的地区安全专家斯托里(Ian Storey)说道。

“我感到有点意外的是，竟还没有迹象显示他们已开始磋商这种长期使用权。如果是现在进行访问，通常都是商业性质的临时访问。这是个很明显的漏洞。”

相比较之下，美国已在日本、关岛和迪戈加西亚岛（DiegoGarcia）建立起了广泛的军事基地，并与一些友好国家拥有正式的安全联盟以及访问这些国家的港口和进行舰艇维护的协议。

尽管中国正在南海有争议的岛礁加强据点，但其最南端的最重要基地仍在海南岛上，距离这次搜寻失联客机的中国战舰仍有约3,000海里的距离。

军事专家称，进入外国港口在和平时期执行人道主义任务时相对容易安排，例如这次搜寻马航失联客机或是在非洲之角海域进行反海盗护航，但是在局势紧张或是冲突时期则是另一回事。

“如果中国与美国在东亚的某盟国陷入真正的紧张局势或是爆发冲突，那么很难想象中国战舰能够获准进入澳大利亚的港口进行补给，”一位关注中国海军建设的分析人士称。

“除了解放军在海南岛拥有重要军事基地外，长远来看，我不知道解放军在哪里能找到他们在东南亚所需要的港口使用权，”新加坡拉惹勒南国际研究院地区军事分析人士Richard Bitzinger称。“与菲律宾及越南等国日益激化的矛盾肯定不会对此有帮助。”

Bitzinger称，“美国海军为此已经努力了上百年，”并且还在不断努力维护和加强其战略网络。“中国在这方面的努力才约有15年……中国无法在一夜之间赶上来。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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