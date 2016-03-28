中国海军舰艇编队赴印尼参加多国联合演习

路透北京3月26日 - 中国国防部网站公告称，由中国海军北海舰队导弹护卫舰潍坊舰和远洋救生船长兴岛船组成的舰艇编队，周六（3月26日）上午从青岛某军港码头起航，进行远海实战化训练并赴印尼参加代号为“科摩多-2016”的联合演习。

公告称，这次演习由印尼海军举办，将于4月12日至15日在印尼巴东及其附近的西普拉岛和西伯鲁斯岛举行，来自中国、美国、俄罗斯、法国、澳大利亚等16个国家海军的48艘舰艇、8架直升机和4架固定翼飞机将参加演习。