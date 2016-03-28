中国海军舰艇编队赴印尼参加多国联合演习

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京3月26日 - 中国国防部网站公告称，由中国海军北海舰队导弹护卫舰潍坊舰和远洋救生船长兴岛船组成的舰艇编队，周六（3月26日）上午从青岛某军港码头起航，进行远海实战化训练并赴印尼参加代号为“科摩多-2016”的联合演习。
公告称，这次演习由印尼海军举办，将于4月12日至15日在印尼巴东及其附近的西普拉岛和西伯鲁斯岛举行，来自中国、美国、俄罗斯、法国、澳大利亚等16个国家海军的48艘舰艇、8架直升机和4架固定翼飞机将参加演习。
公告还称，这次演习以维和及灾后联合救援为背景，分港岸训练、海上演练、岸上工程及医疗民事救援3个阶段进行。（完）
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。