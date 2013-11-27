日本将防御重点转向中国海军

路透11月27日（记者 David Lague ） -中国海军力量日益强大，成为继苏联解体后日本军方面临的最大挑战。日本政府一改过去十年来国防开支下滑的趋势，将今年的国防开支提高了0.8%，达到4.9万亿日元（480亿美元）。

据日本高层军官，明年日本国防开支增幅将进一步扩大到3%。日本军事分析人士认为，该国海军在技术和火力上仍较中国方面拥有明显优势，但差距正在缩小。

“日本海上自卫队在规模和力量上均属于全球第二，仅次于美国海军，”退役海军将军YojiKoda说道。“中国海军对日本海军的实际能力非常害怕。”Koda和其他安全专家估计，如果中国保持其两位数的年度军费增长，要用约15年时间才能赶上日美在东亚的海军军力。

中国今年增加国防预算10.7%至1,190亿美元，但是一些外国专家估计，中国实际军费开支可能高达2,000亿美元。

日本在增加军事开支的同时，也在重新部署和装备军事力量。在冷战时期，日本自卫队将重点放在北方岛屿防御方面，准备迎击当时的苏联军队，并帮助美国海军监视强大的俄潜艇部队。

现在，日本开始重新调配部署，将军事力量置于西部，防范中国海军。有迹象表明，日本决心应对偏远岛屿面临的任何威胁，其中包括钓鱼岛列岛。日本军方计划仿照美国海军建立两栖登陆部队，可以用来防卫外岛，或者进行登陆作战以夺回被外敌侵占的领土。

据日本防卫省，两栖部队将从军中挑选首批700名成员，并最终形成3,000人的水陆两栖团。日本已经拥有强大的直升机航母和两栖登陆军舰，能够支持该类型的行动。日本并在测试一些新式两栖突击车，用于运送部队。

最近的演习还暗示，日本国防计划机构尤其重视外岛威胁。在中国在日本海域附近进行的最新大型演习接近尾声之际，日本启动了为期18天的演习活动，参演兵力3.4万人，其中包括在冲绳南部无人居住岛礁进行的两栖登陆演习。今年早些时候，日本曾派出1,000名官兵参加与美国海军陆战队在加州举行的联合登陆演习。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。