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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 31日 星期四 13:48 BJT

中国海军编队赴西太平洋开展训练

新华社报道称，三艘先进的中国战舰组成的海军舰艇编队周三驶离青岛某军港，前往西太平洋进行海军训练。报道称这是一次例行的训练。新华社援引国防部的一份声明报道：“编队将进行海上对抗、远海机动作战、海上维权斗争和远海兵力指挥控制等二十多个课目的训练。”路透

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