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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 12日 星期五 09:18 BJT

NBA中国赛热火94-80快船

周四NBA中国赛在北京五棵松球馆进行了首场比赛，迈阿密热火94-80战胜洛杉矶快船。虽然NBA季前赛在中国举办主要目的为拓展NBA市场，但“小皇帝”詹姆斯未有怠慢表现神勇，上场26分钟砍下20分5个篮板5次助攻，雷·阿伦拿到15分。周日热火将於上海再战快船。路透

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