中国国开行拟三年实现一带一路贷款承诺 通过市场化运作--董事长

路透北京5月16日 - 中国国家开发银行董事长胡怀邦称，国开行“一带一路”专项贷款将充分发挥开发性金融优势和特点，通过市场化运作方式，重点支持“一带一路”基础设施建设、产能、金融合作，拟三年左右实现贷款承诺。

中国国家主席习近平稍早在“一带一路”国际合作高峰论坛上发表主旨演讲，宣布中国国家开发银行、中国进出口银行将分别提供2,500亿元和1,300亿元等值人民币专项贷款，用于支持“一带一路”基础设施建设、产能、金融合作。

人民日报周二报道援引胡怀邦的话称，国开行在专项贷款运作上，坚持项目的自偿性和可持续发展原则，项目成熟一个运作一个，并在落实专项贷款中，重视风险管控，强化项目自身现金流和风险管理。

国开行将还与国际多边开发性金融机构、国内外政策性金融机构、商业性金融机构等加强合作，引导各类社会资本，相互补充，形成合力。

中国进出口银行董事长胡晓炼则表示，进出口银行历来以市场化运作方式支持“一带一路”项目建设，侧重长期投资，注重控制风险，以实现保本微利和可持续发展。专项贷款将主要投向基础设施建设、国际产能与装备制造合作、经贸合作、园区建设、能源资源合作等领域。

数据显示，截至2016年底，国开行在“一带一路”沿线国家累计发放贷款超过1,600亿美元，余额超过1,100亿美元，重点支持了基础设施互联互通、产能合作、能源资源、社会民生等领域。

报道援引数据称，截至目前，进出口银行在“一带一路”沿线有余额的信贷项目1,200多个，分布于50多个国家，签约金额超过7,000亿元人民币，项目广泛覆盖交通、电力、水利、通信等基础设施互联互通，高新技术产品、大型成套设备和机电产品出口及能源资源开发等“一带一路”建设重点领域。（完）