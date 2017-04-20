独家：中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人

路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)(PLZL.MM)的中国财团提供融资。

该财团由复星国际(0656.HK)牵头，自去年以来一直在洽商收购极地黄金的部分股权。复星国际是中国并购最活跃的综合企业之一；极地黄金由俄罗斯富豪Suleiman Kerimov家族掌控。

其中一名知情人士称，中国买家还在与其他几家银行商讨融资事宜，但并未指出是哪几家。

一匿名知情人士称，正在讨论的计划中，卖给复星国际为首财团的极地黄金股权“远低于”25%，可能附带日后增持股权的选项。极地黄金的市值约为100亿美元。

根据一名熟知讨论情况的人士以及另一位知情人士的说法，此项交易的讨论仍在进行，没有确定的截止日期。

上述两名知情人士称，复星国际的两家关联公司--招金矿业(1818.HK)和海南矿业(601969.SS)--可能也将加入该财团。

复星国际和极地黄金对此不予置评。路透致电国开行在北京的办公室但当时无人接听。招金矿业和海南矿业尚未回覆路透请其置评的电邮。

俄罗斯总统普京5月将访问中国，知情人士说，俄方官员迫切希望这项协议届时能准备就绪。

**在伦敦和莫斯科进行二次发行(SPO)**

消息人士说，极地黄金也考虑在5月或6月时在伦敦和莫斯科进行二次发行(SPO)。这些消息人士熟知该项售股计划。

两位消息人士称，这个案子将需约一个月的时间，进行包括非正式推介和路演等事项，但发行规模还在讨论中。

根据一位知悉该项计划的人士说，极地黄金的SPO案不会直接受公司与复星国际的协议影响，而且极地黄金也不急于进行SPO，但仍然会继续推进。

消息人士们说，极地黄金的目标是让SPO能够成功吸引重量级投资者参与。“对他们来说时间不是关键。目前市况比三年前已经好得多，大家对金价都感到满意。”(完)