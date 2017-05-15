中国国开行与印尼签署45亿美元贷款 为雅万高铁提供资金

路透雅加达5月15日 - 印尼政府周一称，一个由印尼和中资公司组成的、承建印尼首条高速铁路的财团已经与中国国家开发银行签署45亿美元贷款协议。

据印尼总统佐科办公室发表的声明，该财团负责人杭戈洛(Hanggoro Wiryawan)和中国国开行董事长胡怀邦周日在两国领导人会面时签署了贷款协议。

印尼总统佐科正在北京出席“一带一路”峰会。

2015年印尼最终选择了中国而不是日本，来修建连接首都雅加达和纺织工业中心万隆的高铁，这是该国首条高铁。

同年，包括Wijaya Karya (WIKA.JK)和Jasa Marga (JSMR.JK)在内的几家印尼国有企业组建了PT Kereta Cepat Indonesia-China(KCIC)。KCIC将与中国铁路国际有限公司一道建设该项目。

Tempo.co引述杭戈洛的话称，这笔贷款将涵盖75%的总成本。该项目的总成本料将达到60亿美元。

佐科办公室称，印尼对进一步参与中国“一带一路”倡议持开放态度。

印尼正在试图吸引投资者参与该国4,500亿美元的基础设施计划，旨在恢复经济增长。(完)