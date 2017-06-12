穆迪调降中国主权评级对中资企业境外融资影响有限--国开行

路透北京6月12日 - 中国国家开发银行周一称，穆迪调降中国主权评级对中资企业境外融资影响有限，因为中资企业境外融资主要来源于海外中资机构，它们的投资决策不单纯依赖国际评级，且它们对中国的信用风险有客观了解；此外，中资债券的收益率更具吸引力。

国开行提供的新闻稿援引该行相关人士并称，目前国际市场资金相当充裕，优质债券供给相对于需求则略显不足，且中资债券较其他新兴市场发行体在收益率上更具吸引力，获得投资人的普遍青睐。

该人士指出，海外中资机构是中资企业境外融资的投资主力，他们对中国宏观经济及整体信用状况有较为客观的认知，其投资决策并不单纯依赖国际评级，而是根据实际需要配置投资。

截至目前，香港金管局、新加坡金管局及欧洲金融监管部门在评级调降后并未对HQLA（优质流动性资产）等监管政策做出进一步实质性调整，监管者的“按兵不动”在一定程度上稳定了投资者的情绪和预期。

此外，国开行相关人士指出，穆迪缺乏用动态和发展的眼光看待中国经济，对中国供给侧结构性改革成果和经济企稳态势估计不足。市场之所以并未给予太多重视，是因为坚信中国经济靠干不靠评。实际上，中国政府正在实施的地方政府债务置换、去杠杆和处置银行不良资产等工作，已经有效降低了债务风险。

国际评级机构穆迪日前下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。（完）