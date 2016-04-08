中国国开行征求部分分行意见 拟试点棚户区改造组合贷款--消息

路透上海4月8日 - 中国政府力求经济稳增长和房地产去库存，棚户区改造作为一项重大民生和发展工程正加速发力。两位消息人士周五透露，国家开发银行日前向其部分地方分行征求意见，拟在浙江省衢州市区棚户改造项目开展组合贷款创新试点。

他们表示，“开发性+商业性”组合贷款的创新模式，不同于银团贷款，而是通过融资安排协议将国开行双边贷款与商业银行贷款进行统筹贷款，有效管控风险，并可解决国开行与商业机构棚改贷款期限利率双差异问题。

“目前银监会、开行监管处和浙江银监局都初步同意了，也有利于深化同业合作，多层次、多渠导引导和撬动社会资金，巩固开行棚改主力银行地位。”一消息人士称。

据介绍，该项目采用政府购买服务模式，含五个子项目，改造共涉及城乡居民3,660户，需安置7,874套，国开行总行承诺中长期贷款45亿元人民币，贷款期限25年，要求贷款资金通过银团等方式解决，国开行份额不超过50%。

其中，开发性贷款部分，国开行贷款22.5亿元，期限25年，执行棚改优惠利率；商业性银团贷款部分，北京银行(601169.SS)、建设银行(601939.SS)和农业银行(601288.SS)作为参加行，总额22.5亿，贷款期限20年，利率为基准下浮10%。

路透暂未联系上国开行对上述消息予以评论。

中国国务院副总理张高丽此前在全国棚户区改造电视电话会议上强调，今年棚改600万套任务重、难度大，要早安排早开工早见效，确保今年棚改进度不低于去年。

一大行人士指出，项目风险主要在于政府信用风险和土地风险，“银行不赚钱，但还是有意愿做。”

消息人士并谈到，上述项目可能会降低PSL（抵押补充贷款）资金使用比例，大量使用国开行自筹资金，导致贷款成本较试点方案大幅提高，甚至或高于商业银行银团贷款利率，影响试点推荐；不过，为保证项目顺利，总行建议双边贷款部分保证全额PSL资金配置。

中国央行本月初公布，3月对国开行、农业发展银行、进出口银行发放抵押补充贷款共1,345亿元，主要用于支持三家银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。截止3月末，PSL余额为13,947.89亿元。

国开行董事长胡怀邦2月曾表示，国开行去年共发放棚改贷款7,509亿元，今年将增至9,500亿元以上，保障续建及600万套新开工棚改任务融资需求。

中国去年提出棚改三年行动计划，目标2015-2017年要开工改造1,800万套。2015年目标任务是580万套，实际开工601万套；2016年目标是开工改造600万套，并提高货币化安置比例。

2014年7月，国开行住房金融事业部正式挂牌，重点支持棚改，实行单独核算，采取市场化方式发行住宅金融专项债券；做为国开行的二级机构，下设三个局，虽然不是独立法人，但成本独立核算。（完）