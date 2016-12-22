国开证券引入中广核资本等战略投资者 打破单一股东制--报载

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海12月22日 - 中国证券报周四报道，中国国家开发银行及旗下国开证券，与中广核资本控股和湖北省交通投资集团签署增资扩股协议，引入二者为战略投资者，国开证券由此前单一股东向股权多元化迈进。
报道称，根据协议，国开证券此次融资规模超过36亿元人民币，标志着国开证券专业化、市场化改革取得关键突破，为未来改制上市奠定重要基础。
据国开证券官网，此前该公司为国家开发银行全资控股，由国开行收购原航空证券全部股权基础上增资设立而成，注册资本73.7亿元。
2015年国开证券实现营业收入20亿元，同比增幅31.52%；净利润9.8亿元，同比增36%。
中广核资本控股是中国广核集团的成员单位，于2015年2月成立，注册资本10亿元，业务范围主要涵盖金融新业务投资、内部及产业链金融服务、资产经营管理等方面。
湖北省交通投资集团则是湖北省国有独资交通投融资平台，以全省公路、铁路、港口、航空等交通基础设施投资建设为核心业务，成立于2010年10月，注册资本100亿元。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。