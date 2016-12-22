国开证券引入中广核资本等战略投资者 打破单一股东制--报载

路透上海12月22日 - 中国证券报周四报道，中国国家开发银行及旗下国开证券，与中广核资本控股和湖北省交通投资集团签署增资扩股协议，引入二者为战略投资者，国开证券由此前单一股东向股权多元化迈进。

报道称，根据协议，国开证券此次融资规模超过36亿元人民币，标志着国开证券专业化、市场化改革取得关键突破，为未来改制上市奠定重要基础。

据国开证券官网，此前该公司为国家开发银行全资控股，由国开行收购原航空证券全部股权基础上增资设立而成，注册资本73.7亿元。

2015年国开证券实现营业收入20亿元，同比增幅31.52%；净利润9.8亿元，同比增36%。

中广核资本控股是中国广核集团的成员单位，于2015年2月成立，注册资本10亿元，业务范围主要涵盖金融新业务投资、内部及产业链金融服务、资产经营管理等方面。

湖北省交通投资集团则是湖北省国有独资交通投融资平台，以全省公路、铁路、港口、航空等交通基础设施投资建设为核心业务，成立于2010年10月，注册资本100亿元。(完)