周三起中国国内汽、柴油价格每吨均降低85元--发改委

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月14日 - 中国国家发展改革委员会周二宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自周三（3月14日24时）起，国内汽、柴油价格每吨均降低85元人民币。
发改委称，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。
“我们正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。
前次油价调整是在自今年2月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高50元。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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