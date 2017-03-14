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中国财经 | 2017年 3月 14日 星期二 17:26 BJT

周三起中国国内汽、柴油价格每吨均降低85元--发改委

路透北京3月14日 - 中国国家发展改革委员会周二宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自周三（3月14日24时）起，国内汽、柴油价格每吨均降低85元人民币。

发改委称，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。

“我们正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。

前次油价调整是在自今年2月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高50元。（完）

浏览详情请点选发改委官网(www.ndrc.gov.cn/)

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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