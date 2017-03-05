中国今年固定资产投资预期增约9% 消费品零售总额增约10%--发改委

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月5日 - 中国十二届全国人大五次会议周日开幕，国家发展和改革委员会发布报告称，今年全社会固定资产投资预期增长9%左右，社会消费品零售总额预期增长10%左右；此外，2017年中国进出口回稳向好，国际收支基本平衡。
发改委并称，今年拟安排中央预算内投资5,076亿元人民币，用于重大战略重大工程和重点建设任务；将推动电力、石油、天然气和铁路、银行、电信及军工等领域混合所有制改革试点。并将继续加大棚改货币化安置力度，加快实施1亿非户籍人口在城市落户方案。
发改委还表示，2017年非金融类外商直接投资和非金融类境外直接投资皆预期与2016年持平；今年并将在全国范围内基本完成省级电网输配电价改革。
此外，中国今年将完善新能源价格机制和补贴办法，制定跨省天然气管道运输价格；而2017年粮食总产量稳定在5.5亿吨以上。
中国2016年全社会固定资产投资增长7.9%，社会消费品零售总额增长10.4%。（完）
(发稿 沈燕；撰写 吴云凌; 审校 张喜良)
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