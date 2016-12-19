中国发改委明确明年九大重点工作 严控新增产能不放松

路透北京12月19日 - 中国国家发改委主任徐绍史称，明年供给侧结构性改革任务会更重、压力会更大、要求会更高，同时明确明年发改委九大重点工作，确保“三去一降一补”取得实质性进展，严控新增产能不可放松。

央广网周一援引他在2016年全国发展和改革工作会议上的话称，明年发改委工作要做到“六个聚焦”：聚焦制度创新激发市场活力；聚焦振兴实体经济提升供给水平；聚焦创新驱动培育壮大新动能；聚焦扩大有效需求稳定宏观环境；聚焦重点领域重点区域有效防范化解风险；聚焦民生改善促进社会和谐。

根据中央部署确定的2017年重点任务，发展改革系统需要做好九方面工作，分别是确保“三去一降一补”取得实质性进展；加快推进关键性改革任务重点突破；释放内需潜力促进经济平稳健康发展；积极培育新增长点增长极增长带；深入推进创新驱动和产业转型升级；有重点地推动对外开放和经济合作；坚决守住不发生系统性区域性风险底线；加快提升绿色循环低碳发展水平；更加注重社会民生补短兜底。

2016年中国实施供给侧结构性改革，其中去产能方面，全年钢铁4,500万吨、煤炭2.5亿吨的目标任务都已经超额完成；去库存方面，商品房待售面积自3月份以来连续9个月减少；去杠杆方面，一些地方债转股项目已经顺利落地，企业和银行积极响应。这些进展使得实体企业盈利能力增强，PPI由负转正，11月已经回升到3.3%，市场预期得到改善。

周五闭幕的中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。（完）