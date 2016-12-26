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中国财经 | 2016年 12月 26日 星期一 11:03 BJT

明年1月1日起中国全面供应国Ⅴ标准车用汽油和柴油--发改委

路透北京12月26日 - 中国国家发改委等多部委周一发布公告称，2017年1月1日起，全国全面供应符合第五阶段国家标准（国Ⅴ标准）的车用汽油（含E10乙醇汽油）、车用柴油（含B5生物柴油），以应对严峻的大气污染形势，加快推进成品油质量升级，改善空气质量

发改委网站刊登公告称，明年1月1日起同时停止国内销售低于国Ⅴ标准车用汽油（含E10乙醇汽油）、车用柴油（含B5生物柴油）。

根据公告，成品油生产、销售企业按照现行国家标准进一步加强油品质量管理和控制，保障清洁油品市场供应。

加油站（点）按照相关法规和标准要求，明确标注所售汽油、柴油产品名称、牌号和等级（如：92号汽油（V），0号车用柴油（V）等），以便于消费者选择、政府监管和社会监督。 　

发改委等并称，国家和地方有关职能部门加强成品油质量监督检查，依法严厉查处生产、销售不合格油品，非法生产、销售油品，非法流动加油罐车等违法违规行为，确保成品油质量升级取得实效，促进成品油市场健康有序发展。

浏览公告原文，点选链接：here

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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