中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委

路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。

发改委网站刊登的全国发展改革系统农村经济工作会议新闻稿指出，今年要以玉米结构调整作为突破口，促进粮经饲协调发展。启动粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作，推动制定特色农产品优势区建设规划。

“2017年发展改革系统要紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条工作主线，找准定位，抓住关键，切实加快结构调整步伐，加大农村改革力度。”发改委称。

发改委并明确了投资重点，集中资金用于全局性、基础性、战略性的重大工程，今年新开工重大水利工程15项，继续加强高标准农田、农村水电路气房和基本公共服务体系建设，继续支持以工代赈和易地扶贫搬迁。

发改委指出，要多层次多形式推进涉农资金整合。在引导社会资本投入上想办法，通过基金、贴息、担保等途径发挥政府投资的杠杆作用，深入推进水利、农业、林业引入社会资本试点工作，撬动社会和金融资本。

此前召开的中国中央农村工作会议指出，要推进农业供给侧结构型改革，要在确保粮食安全基础上，着力优化产业产品结构，要把发展农业适度规模经营与农业脱贫攻坚结合起来，与推行新型城镇化相适应。（完）

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