中国发改委核准北京新机场场外供油项目 总投资24.83亿元

路透北京4月21日 - 中国国家发改委周五发布关于北京新机场场外供油项目核准的批复，项目估算总投资为24.83亿元人民币，其中项目资本金为8.69亿元，约占总投资的35%，由中航油京津冀管道运输有限公司自筹；其余16.14亿元资金利用银行贷款解决。

刊登在发改委网站的公告称，为满足北京新机场运行和京津冀地区航油供应保障需要，同意建设北京新机场场外供油项目。项目法人为中航油京津冀管道运输有限公司。

本期工程管导管径按2040年输油量1,200万吨进行设计，场站内输油泵机组按2025年输油量760万吨进行配置，建设京津第二输油管道线路全长203公里，沿线设置3座场站、11座线路阀室，配套建设自控、通信、供电等设施。

项目起止路线为自天津南疆油库引出，途径天津市滨海新区、津南区、东丽区、北辰区、宁河区、武清区，以及河北省廊坊市安次区、广阳区、永清县后进入北京新机场。本核准文件自印发之日起有效期限两年。

此前发改委已同意建设总投资约为147.8亿元的北京新机场南航基地项目，以及项目估算总投资为132亿元的北京新机场东航基地项目。

北京新机场建设于2013年全面开工。北京新机场建设指挥部指挥长助理、新闻发言人朱文欣此前曾对媒体披露，北京新机场工程力争2019年建成通航，远期规划旅客吞吐量1亿人次以上，本期按照2025年旅客吞吐量7,200万人次、飞机起降量62万架次。（完）