中国发改委称反垄断会逐渐常态化 重拳方有效（更新版）

* 反垄断官员：对垄断行为多发态势要出重拳

* 未透露下一步反垄断重点，但将更关注民生

* 选择性产业政策有弊端，应服从于竞争政策

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路透北京9月24日 - 中国国家发改委今年加大打击反垄断并连续开出巨额罚单。在发改委价格监督与反垄断局局长许昆林看来，未来反垄断将逐渐常态化，重拳方能有效；他并强调，并未对外资企业进行针对性执法。

他周二在北京一次论坛上表示，应逐步确立竞争政策在经济政策中的基础性地位，并从选择性产业政策向功能性产业政策过度；当竞争政策和产业政策有冲突的时候，产业政策应该服从竞争政策。

“目前国内各种垄断行为呈现多发态势，重典才能治乱、重拳方会有效，因此要进一步加大反垄断执法力度，”他说。

许昆林认为，目前国内很多违法垄断行为都处于显性状态，相关证据很好找；而执法办案就是硬道理，现在只要办一些案子就是最大最好的宣传。

他拒绝透露下一步反垄断的重点所在，仅表示未来反垄断将更关注民生；他并指出，并未对外资企业进行针对性执法。

“不能说（反垄断）涉及了外资企业，就是针对外资企业，这是不客观的，”他说，而且在已经调查的奶粉企业案件中垄断行为显性的居多。

他在早前曾经表示，发改委反垄断调查的下个目标会跟老百姓密切相关，石油、电信、汽车和银行业均在调查视野内。

发改委今年相继对奶粉生产企业，金店企业等开出巨额反垄断罚单，上海黄金饰品行业协会及老凤祥(600612.SS)和豫园商城(600655.SS)等旗下的五家金店因垄断价格，共计被处逾千万元人民币罚款。

**从选择性产业政策向功能性政策转变**

从中国当前情况下，竞争政策和产业政策的关系最为密切。但中国选择性产业政策实施过程中，政府之手伸得太长、管得太多，在一定程度上带来了资源的错配和浪费，不仅不利于竞争，也是导致产能过剩的原因之一。

“应该从选择性产业政策逐步转变为功能性产业政策...当竞争政策和产业政策发挥冲突的时候，产业政策应该服从竞争政策，”许昆林称。

他指出，从促进经济发展的角度看，政府过度直接干预市场运行不利于经济持续健康发展；从依法行政的角度看，行政机关不能制定排除、限制竞争的政策；从其他国家的情况看，将竞争政策作为基础性经济政策是通行做法。

“目前实施的主要是选择性产业政策，主要目的是进行产业结构调整，通过政府引导进行资源调配，有意识地扶持某些产业或企业的加快发展，”他说，这在很大程度上是政府对市场机制作用的替代，是政府、而不是市场进行资源配置。

他并举例说，比如有些地方政府会对招商引资的部分行业项目提供土地、财政等优惠政策，并吸引社会资源大量投入，成为导致产能过剩的重要原因之一，这也使企业注意力过多集中在获得更多政府资源上，而忽视了创新的重要性。

这和国务院发展研究中心产业经济研究部部长冯飞看法不谋而合。冯飞亦主张结构性产业政策向功能性产业政策的转变，他不太主张由政府主导的产业调整升级，因为更多注重的是增量，但现在产业升级的最大任务是价值链升级、是效率的提高，而不是一个新增什么的问题。（完）

(发稿 乔艳红；; 审校 黄凯)

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