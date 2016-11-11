中国发改委批复牡丹江至佳木斯铁路等四项目 总投资1200亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 中国国家发改委日前批复新建牡丹江至佳木斯铁路、新建张家界经吉首至怀化铁路、新建神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段、云南省墨江至临沧公路等四项工程，总投资约1,205.5亿元人民币。
发改委网站周五刊登批复全文显示，新建牡丹江至佳木斯铁路工程总投资385.6亿元，其中工程投资367.6亿元，动车组购置费18亿元。
其资金来源方面，资本金占总投资的70%，约269.9亿元。黑龙江省承担部分工程投资以及境内段征地拆迁工作和费用，共出资109.3亿元。其余资本金160.6亿元由中国铁路总公司负责筹措，使用自有资金等解决。资本金以外的资金使用国内银行贷款。
张家界经吉首至怀化铁路项目总投资382.4亿元，其中工程投资355.4亿元，动车组购置费27.0亿元。其资金来源中资本金占总投资的70%，约267.7亿元。
湖南省承担部分工程投资以及境内段征地拆迁工作和费用，出资145.2亿元（其中征地拆迁费用计列约33.5亿元，经股东各方认可后计入项目省方股份）。其余资本金122.5亿元由中国铁路总公司负责筹措，使用自有资金等解决。资本金以外的资金使用国内银行贷款。
云南省墨江至临沧公路项目估算总投资约350亿元（静态投资约为327.78亿元）。其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）128.88亿元用于主线工程，项目法人安排自有资金54.28亿元，共计183.16亿元作为项目资本金，约占总投资的52.3%，其余资金利用国内银行贷款解决。
神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段项目总投资87.5亿元，其中工程投资86.36亿元，机车车辆购置费1.14亿元。项目资本金占总投资的35%，计30.6亿元，由陕西冯红铁路有限责任公司自筹。资本金以外的资金利用国内银行贷款解决。（完）
欲览详情，请点选中国国家发改委网站：www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/
(发稿 李子木；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。