中国发改委批复牡丹江至佳木斯铁路等四项目 总投资1200亿元

路透北京11月11日 - 中国国家发改委日前批复新建牡丹江至佳木斯铁路、新建张家界经吉首至怀化铁路、新建神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段、云南省墨江至临沧公路等四项工程，总投资约1,205.5亿元人民币。

发改委网站周五刊登批复全文显示，新建牡丹江至佳木斯铁路工程总投资385.6亿元，其中工程投资367.6亿元，动车组购置费18亿元。

其资金来源方面，资本金占总投资的70%，约269.9亿元。黑龙江省承担部分工程投资以及境内段征地拆迁工作和费用，共出资109.3亿元。其余资本金160.6亿元由中国铁路总公司负责筹措，使用自有资金等解决。资本金以外的资金使用国内银行贷款。

张家界经吉首至怀化铁路项目总投资382.4亿元，其中工程投资355.4亿元，动车组购置费27.0亿元。其资金来源中资本金占总投资的70%，约267.7亿元。

湖南省承担部分工程投资以及境内段征地拆迁工作和费用，出资145.2亿元（其中征地拆迁费用计列约33.5亿元，经股东各方认可后计入项目省方股份）。其余资本金122.5亿元由中国铁路总公司负责筹措，使用自有资金等解决。资本金以外的资金使用国内银行贷款。

云南省墨江至临沧公路项目估算总投资约350亿元（静态投资约为327.78亿元）。其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）128.88亿元用于主线工程，项目法人安排自有资金54.28亿元，共计183.16亿元作为项目资本金，约占总投资的52.3%，其余资金利用国内银行贷款解决。

神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段项目总投资87.5亿元，其中工程投资86.36亿元，机车车辆购置费1.14亿元。项目资本金占总投资的35%，计30.6亿元，由陕西冯红铁路有限责任公司自筹。资本金以外的资金利用国内银行贷款解决。（完）

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