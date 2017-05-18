中国发改委称对去产能保持高压 4月审核固定资产投资项目额1416亿元

路透北京5月18日 - 针对近期暴露的个别地方去产能工作不实问题，中国国家发改委发言人孟玮周四表示，对去产能工作始终保持高压态势，部际联席会议于5月2日派出13个核查组，赴13个省（市）进行调查核实。问题一经核实，将依法依规，严肃处理。

她在发改委举行的新闻发布会上称，今年4月审批核准固定资产投资项目12个，总投资额1,416亿元人民币。截至3月底，中国13大类重大工程包已累计完成投资90,916亿元，开工56个专项，599个项目。

“需要说明的是，上述钢铁去产能数据不包括违法的‘地条钢’产能。对于‘地条钢’各地区已基本完成摸底排查工作，排查发现的‘地条钢’产能已停产，钢材市场秩序得到进一步改善。”她称。

目前正在加强督促检查，确保于6月30日前彻底取缔地条钢。孟玮称，按照中央、国务院关于化解过剩产能的决策部署，目前今年拟压减退出的钢铁煤炭产能任务已全部落实到有关企业、设备和矿点，去产能工作取得了良好开局。

上周三召开的国务院常务会议称，今年以来全国分别退出钢铁和煤炭产能3,170万吨和6,897万吨，完成年度任务的63.4%和46%；未来要更多运用市场化法治化手段去产能，彻底取缔地条钢产能，列入年度去产能任务的煤矿要在11月底全部退出。

中国钢铁工业协会会员企业2017年一季度实现利润由上年同期亏损87.78亿元转为盈利232.8亿元，但企业盈利水平仍然很低，一季度销售利润率仅有2.77%。

**去产能有序推进**

她提到，随着钢铁煤炭去产能的不断推进，积极成效正在逐步显现，企业效益明显改善，工资社保拖欠减少。

产业结构优化升级，2016年全年共淘汰400立方米及以下高炉39座、落后炼铁产能677万吨，30吨及以下转炉和电炉71座、落后炼钢产能1,096万吨。市场竞争秩序改善，通过开展淘汰落后、违法违规建设项目清理和联合执法三个专项行动，进一步营造了优胜劣汰的市场环境。

今年1月，钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议组成12个督查组，赴全国30个省（区、市）和新疆生产建设兵团开展了专项督查，共核查钢铁企业228家、煤矿150个。

从督查情况看，2016年关闭退出30万吨以下规模的小煤矿约1,500个、落后煤炭产能1.2亿吨。落后钢铁产能已按要求进行拆除或封存；应依法关闭和限期淘汰类煤矿，已按要求实施关闭。

孟玮表示，去产能是推进供给侧结构性改革的重要任务，去产能就是要着力去除低端、无效的供给能力，增加有效供给，在这一过程中，对于过剩的、落后的产能，要坚决地去；对于安全、清洁、高效、成本低的优质产能，要有序增加。

“不能简单地将去产能等同于去产量，更不能把两者混为一谈。” 孟玮称。

以下为发改委公布的13大类重大工程包截至2017年3月底投资完成情况：

13大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿元）

信息电网油气网络 4个专项、68个项目 25,680

生态环保 14个专项 7,087

清洁能源 45个项目 11,751

粮食水利 2个专项、66个项目 4,189

交通运输 214个项目 19,262

健康养老服务 15个专项 6,563

能源矿产资源保障 89个项目 5,761

现代物流 1个专项 2,245

城市轨道交通 53个项目 1,670

增强制造业核心竞争力 6个专项 138

新兴产业 6个专项 747

制造业升级改造 64个项目 268

旅游休闲 8个专项 5,555

（完）