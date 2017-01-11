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中国财经 | 2017年 1月 11日 星期三 17:18 BJT

中国发改委称网传“四大行债转股工作全面暂停”文章有关内容不实

路透北京1月11日 - 中国发改委周三表示，网传“四大行债转股工作全面暂停 发改委明令禁止‘明股实债’”的文章中所涉该委内容不实，纯属编造。

发改委网站刊登的新闻稿并称，鼓励银行、实施机构和企业自主协商开展市场化债转股，并在实践中不断探索和完善业务模式。

“文章中涉及我委的内容不实，纯属编造，我委保留依法追究相关责任人责任的权利。”发改委称。

债转股是中国决策层今年力推的重点工作。发改委周二称，今年将会继续加大力度推进债转股。（完）

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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