中国发改委称网传“四大行债转股工作全面暂停”文章有关内容不实

增强人民币双向浮动弹性 央行外汇公开市场操作不属于汇率操纵--中国商务部
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京1月11日 - 中国发改委周三表示，网传“四大行债转股工作全面暂停 发改委明令禁止‘明股实债’”的文章中所涉该委内容不实，纯属编造。
发改委网站刊登的新闻稿并称，鼓励银行、实施机构和企业自主协商开展市场化债转股，并在实践中不断探索和完善业务模式。
“文章中涉及我委的内容不实，纯属编造，我委保留依法追究相关责任人责任的权利。”发改委称。
债转股是中国决策层今年力推的重点工作。发改委周二称，今年将会继续加大力度推进债转股。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。